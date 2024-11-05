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В Екатеринбурге 73-летний водитель умер за рулем и врезался в дерево

Возле СНТ «Поле чудес» Чкаловского района Екатеринбурга 73-летний водитель умер за рулем, съехал с дороги и врезался в дерево. Об этом сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

Фото: пресс-служба ГИБДД Свердловской области

Фото: пресс-служба ГИБДД Свердловской области

По предварительным данным, водителю автомобиля «ИЖ» стало плохо за рулем, в результате чего он потерял управление. «Будет проведена судебно-медицинская экспертиза, где специалисты установят причину гибели водителя»,— добавили в ГИБДД.

На данный момент органы внутренних дел проводят расследование.

Напомним, ранее на трассе Пермь — Екатеринбург столкнулись два грузовика Scania и «Камаз».

Виталий Красиков

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