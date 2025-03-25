Главой Орджоникидзевского района назначена Светлана Ломаева

Главой Орджоникидзевского района Перми назначена Светлана Ломаева, ранее занимавшая должность замглавы управы. О ее назначении на должность сегодня на заседании Пермской городской думы объявил мэр Перми Эдуард Соснин. Он отметил, что госпожа Ломаева имеет большой опыт работы и проработала в администрации Орджоникидзевского района 16 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светлана Ломаева

Светлана Ломаева



Светлана Ломаева работает в управе с 2012 года, до этого она возглавляла финансово-экономический отдел, в должности замглавы работала с 2015 года.

Предыдущий глава Орджоникидзевского района Евгений Карабатов, руководивший районом с 2017 года, написал заявление об увольнении в октябре 2024-го. Заявление было написано после встречи чиновника с главой Перми Эдуардом Сосниным.