Кудымкарская газета собирает пожертвования для работы редакции

Кудымкарское издание «Парма-Новости» обратилось к читателям с просьбой о финансовой помощи для редакционной деятельности. «Все, кто причастны к СМИ, понимают, что выживать редакциям без поддержки с каждым годом становится сложнее»,— отметил коллектив издания на своей официальной странице «ВКонтакте». В обращении указано также, что «критическая ситуация» сложилась из-за снижения количества подписок на бумажное издание.

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Как пояснила главный редактор «Пармы-Новостей» Яна Яновская порталу 59.ru, обращение к читателям с просьбой о финансовой помощи связано с удорожанием основных редакционных ресурсов, включая полиграфию и коммунальные услуги. По ее словам, минцифры не одобряет редакции выдачу субсидий на реализацию социально значимых проектов. «Почему это происходит, я не могу выяснить»,— подчеркнула госпожа Яновская.

Отметим, ранее Яна Яновская была привлечена к административной ответственности за «дискредитацию Вооруженных сил РФ» (ст. 20.3.3 КоАП). Весной 2022 года она была оштрафована на 50 тыс. руб. за авторскую колонку в газете и на 30 тыс. руб. за пост в соцсети. Летом того же года территориальная избирательная комиссия (ТИК) Кудымкарского муниципального округа отказала госпоже Яновской в регистрации на выборах в местную думу.

«Парма-Новости» — еженедельное издание Коми-Пермяцкого округа. Публикуется с 1996 года. Новости издания публикуются на официальном сайте и в социальных сетях. В повестке — локальные события округа и Пермского края.