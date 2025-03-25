В Курганской области заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась почти на 7%

За прошедшую неделю (17-23 марта) в Курганской области уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ сократился на 6,8% по сравнению с предыдущей неделей. В 13 школах 38 классов остаются закрытыми на карантин, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Показатель заболеваемости по итогам 12 недели составил 75,4 случаев на 10 тыс. населения. Эпидемические пороги не превышены ни в одной возрастной группе. Среди лабораторно исследованных случаев 46,5% приходится на вирусы гриппа. Остальное — вирусы негриппозной этиологии. Всего с начала регистрации гриппа зарегистрировано 346 лабораторно подтвержденных случаев.