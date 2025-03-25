Основателя Челябинского симфонического оркестра наградили посмертно

Организаторы оркестровой премии «440 герц» посмертно наградили основателя Челябинского симфонического оркестра Адика Абдурахманова специальным дипломом «За многолетнее служение музыкальному искусству». Кроме того, лауреатом номинации «Слово о музыке» стал южноуралец Константин Рубинский. Он награжден за совместную работу с симфоническим оркестром региона. Об этом сообщает пресс-служба Челябинской филармонии.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», заслуженный артист России, основатель и художественный руководитель Челябинского симфонического оркестра Адик Абдурахманов скончался 19 февраля 2024 года в возрасте 62 лет. Он создал свой первый камерный оркестр «Классика» при Челябинской государственной филармонии в 1994 году, став его бессменным руководителем и дирижером. В 2019 году на базе «Классики» был создан Челябинский симфонический оркестр. Его художественным руководителем был Адик Абдурахманов.