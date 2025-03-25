Рыбинскую станцию переливания крови присоединят к ярославской

В Ярославской области начинается процесс объединения станций переливания крови в Ярославле и Рыбинске. Это закреплено в постановлении правительства региона от 20 марта 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

«Рыбинская станция переливания крови» на улице Солнечной присоединяется к «Областной станции переливания крови» в Ярославле. После объединения в новой структуре будет работать 158 человек. Реорганизация должна быть завершена до 1 августа 2025 года.

Напомним, о необходимости оптимизации региональных учреждений губернатор Михаил Евраев рассказал на пресс-конференции 13 марта. Действия направлены на сокращение управленческого и вспомогательного персонала.

Антон Голицын