Рыбинскую станцию переливания крови присоединят к ярославской
В Ярославской области начинается процесс объединения станций переливания крови в Ярославле и Рыбинске. Это закреплено в постановлении правительства региона от 20 марта 2025 года.
Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ
«Рыбинская станция переливания крови» на улице Солнечной присоединяется к «Областной станции переливания крови» в Ярославле. После объединения в новой структуре будет работать 158 человек. Реорганизация должна быть завершена до 1 августа 2025 года.
Напомним, о необходимости оптимизации региональных учреждений губернатор Михаил Евраев рассказал на пресс-конференции 13 марта. Действия направлены на сокращение управленческого и вспомогательного персонала.