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Рыбинскую станцию переливания крови присоединят к ярославской

В Ярославской области начинается процесс объединения станций переливания крови в Ярославле и Рыбинске. Это закреплено в постановлении правительства региона от 20 марта 2025 года.

Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

«Рыбинская станция переливания крови» на улице Солнечной присоединяется к «Областной станции переливания крови» в Ярославле. После объединения в новой структуре будет работать 158 человек. Реорганизация должна быть завершена до 1 августа 2025 года.

Напомним, о необходимости оптимизации региональных учреждений губернатор Михаил Евраев рассказал на пресс-конференции 13 марта. Действия направлены на сокращение управленческого и вспомогательного персонала.

Антон Голицын