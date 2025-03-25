К крушению вертолета Ми-8Т на Камчатке в августе 2024 года привел туман

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) представил результаты расследования причин крушения вертолета Ми-8Т авиакомпании «Витязь—Аэро» в конце августа 2024 года на Камчатке, сообщает «Интерфакс» во вторник, 25 марта. При крушении погибли 22 туриста.

По данным МАК, ключевыми факторами авиакатастрофы явились: выполнение командиром воздушного судна полета в метеорологических условиях, не соответствующих правилам воздушных полетов, принятие командиром решения о снижении в условиях тумана в горной местности, а также пробелы в профилактической работе должностных лиц авиакомпании «Витязь—Аэро» по обеспечению безопасности полетов.

Как сообщал «Ъ», Ми-8Т (RA-25656) врезался в гору по пути от потухшего вулкана Вачкажец в поселок Николаевка Елизовского района 31 августа 2024 года. На борту находились три члена экипажа и 19 пассажиров — туристы, гиды и сопровождающие из Камчатского и Пермского краев, Москвы, Липецкой и Амурской областей, Удмуртии и Бурятии. Никто не выжил.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило и расследует уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

Эрнест Филипповский, Хабаровск