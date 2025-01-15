Глава Екатеринбурга пригласил посетить «Иннопром» делегацию из Вьетнама
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и генконсул Вьетнама Нгуен Май Хыонг во время рабочей встречи договорились о сотрудничестве. Как сообщили в администрации города, господин Орлов также пригласил вьетнамскую делегацию принять участие в промышленной выставке «Иннопром».
генеральный консул Вьетнама Нгуен Май Хыонг
Фото: Администрация Екатеринбурга
Кроме того, генконсул предложила провести в Екатеринбурге Дни Вьетнама в 2025 году, чтобы уральцы смогли познакомиться с культурой и традициями страны. Алексей Орлов поддержал инициативу и предложил сконцентрировать сотрудничество в направлениях торговли и промышленности, культурных связей и молодежной политики. «Сегодня представители вашего государства заняты во многих секторах экономики Екатеринбурга. Кроме того, функционируют рестораны вьетнамской кухни, которые дают возможность жителям и гостям уральской столицы познакомиться с гастрономическими традициями Вьетнама»,— отметил мэр.
В прошлом году губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с с генеральным консулом Киргизии в Екатеринбурге Максатом Тентимишовым, они договорилась об укреплении связей.