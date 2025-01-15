Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава Екатеринбурга пригласил посетить «Иннопром» делегацию из Вьетнама

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и генконсул Вьетнама Нгуен Май Хыонг во время рабочей встречи договорились о сотрудничестве. Как сообщили в администрации города, господин Орлов также пригласил вьетнамскую делегацию принять участие в промышленной выставке «Иннопром».

генеральный консул Вьетнама Нгуен Май Хыонг

генеральный консул Вьетнама Нгуен Май Хыонг

Фото: Администрация Екатеринбурга

генеральный консул Вьетнама Нгуен Май Хыонг

Фото: Администрация Екатеринбурга

Кроме того, генконсул предложила провести в Екатеринбурге Дни Вьетнама в 2025 году, чтобы уральцы смогли познакомиться с культурой и традициями страны. Алексей Орлов поддержал инициативу и предложил сконцентрировать сотрудничество в направлениях торговли и промышленности, культурных связей и молодежной политики. «Сегодня представители вашего государства заняты во многих секторах экономики Екатеринбурга. Кроме того, функционируют рестораны вьетнамской кухни, которые дают возможность жителям и гостям уральской столицы познакомиться с гастрономическими традициями Вьетнама»,— отметил мэр.

В прошлом году губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с с генеральным консулом Киргизии в Екатеринбурге Максатом Тентимишовым, они договорилась об укреплении связей.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...