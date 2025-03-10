По кадрам решили всё

Почти во всех регионах Сибирского федерального округа (СФО) стартовали собственные кадровые программы для участников СВО, разработанные по аналогии с федеральным проектом «Время героев». Исключением остается Иркутская область, где регистрация откроется в конце этой недели. Местные программы, основанные на общих принципах, имеют расхождения в деталях. Например, в Томской области принять участие могут волонтеры, занимающиеся поддержкой военнослужащих, а в Омской и Кемеровской областях заранее указали максимальное число слушателей первого потока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участникам СВО предоставили возможность участвовать в кадровых региональных программах

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Участникам СВО предоставили возможность участвовать в кадровых региональных программах

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В СФО стартовали региональные кадровые программы для ветеранов и участников СВО. Исключением остается Иркутская область, где регистрация кандидатов начнется 15 марта.

Как писал «Ъ», задачу открыть такие программы президент РФ Владимир Путин поставил 14 декабря прошлого года на съезде «Единой России». Они должны представлять собой аналог федерального проекта «Время героев», запушенного 1 марта 2024 года. Обучение слушателей этого проекта проходит по программе Высшей школы госуправления Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ на базе мастерской управления «Сенеж».

Для реализации программ почти во всех сибирских регионах запущены специальные сайты. Только в Республике Алтай сопровождение программы «Герои Алтая» осуществляется через официальный сайт региона. Как и федеральный образец, названия сибирских программ содержит слово «герои». Исключением является красноярский аналог «Сибирский характер».

В перечне требований, предъявляемых к потенциальным слушателям, во всех сибирских случаях указаны гражданство РФ и «участник или ветеран СВО». Отличаются только «Наши герои» в Томской области, предполагающие участие в проекте «лидеров, осуществляющих волонтерскую деятельность, связанную с проведением СВО». «Мы уверены, что наши волонтеры — те, кто собрал вокруг себя единомышленников и энтузиастов, кто организовал труд десятков людей и наладил фактически промышленное изготовление всего необходимого фронту, — также должны принимать участие в этой программе»,— заявил губернатор Владимир Мазур. К 5 марту было зарегистрировано 32 волонтера.

В значительной части сибирских субъектов федерации условия участия не включают обязательной прописки или проживания слушателя на его территории. Например, нет такого требования в «Сибирском характере», в новосибирской программе «Герои НовоСибири», «Героях Хакасии» и «Героях Тувы». Напротив, «Герои Приангарья» требуют регистрации по месту жительства (пребывания) в Иркутской области, «Алтайский край — земля героев» и «Наши герои» — проживание, соответственно, в Алтайском крае и Томской области. Детальнее всего локализация прописана в омской программе «ПРОдвижение героев». Ее слушатели должны либо родиться в Омской области, либо иметь трехлетний «стаж» проживания на ее территории.

В федеральной программе «Время героев» обязательным требованием к участникам является наличие высшего образования. Но в СФО такую планку поставили только три региона — Республика Хакасия, Красноярский край и Новосибирская область. В семи других субъектах федерации достаточным основанием для поступления считается и среднее специальное образование. В сообщении о программе «Герои Тувы» на официальном портале Республики Тыва возможность участия военнослужащих со средним специальным образованием объясняется региональной спецификой.

Впрочем, если «Время героев» ставит своей целью подготовку «высококвалифицированных, компетентных руководителей для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях», то в регионах, как правило, цели прописаны более широко. Кемеровский губернатор Илья Середюк заявлял о том, что выпускники программы «СВОи герои. Кузбасс» также «придут работать в общественные организации, в экономику нашего региона». В Иркутской области одной из сфер будущего трудоустройства указана «система патриотического воспитания». Новосибирский губернатор Андрей Травников говорил о подготовке участников СВО к работе «в организациях, осуществляющих свою деятельность на территории области».

Результаты отбора слушателей программ в значительной части сибирских регионов станут известны в июле, а обучение в этих случаях стартует 1 сентября. Раньше же всех этот процесс начнется в Томской области, где занятия запланированы с 3 июня. Сколько именно слушателей «сядут за парты» региональные программы в большинстве своем не прописывают. Но в «ПРОдвижении героев» указывается, что в список слушателей по итогам отбора может быть включено до 75 участников программы. Илья Середюк, отвечая на вопросы в прямом эфире 27 февраля, сказал о том, что в первый поток программы «СВОи герои. Кузбасс» будет набрано 100 человек.

Валерий Лавский