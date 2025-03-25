Во время пожара в Нижнем Тагиле пожарные спасли 17 детей

Сотрудники МЧС во время пожара в Нижнем Тагиле при помощи спасустройств спасли 37 человек, в том числе 17 детей, сообщили в пресс-службе МЧС Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Свердловской области Фото: МЧС Свердловской области

Накануне на втором этаже пятиэтажного дома произошло возгорание в одной из комнат, по предварительным данным, его причиной стало неосторожное обращение с огнем. Площадь пожара составила 20 кв. м, его тушили 26 специалистов и шесть единиц техники. До приезда пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 36 человек, включая 15 детей.

Ранее в Екатеринбурге загорелась квартира в пятиэтажном доме по ул. Самолетной. С помощью спасустройств были спасены 12 человек.

Ирина Пичурина