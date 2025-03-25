Прокуратура в ЕАО потребовала ускорить «скорую помощь»
Случаи несвоевременного прибытия выездной бригад медиков выявила городская прокуратура Биробиджана. За нарушение прав граждан при оказании скорой медицинской помощи учреждение здравоохранения ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» привлечено к административной ответственности, сообщила областная прокуратура во вторник, 25 марта.
По результатам осмотра журнала записи вызовов скорой медицинской помощи отделения установлено, что 28 января карета ехала к пациенту в городе более 40 минут, в другом случае время прибытия к пациенту составило 37 минут. В отношении руководителя учреждения было возбуждено дело административное дело по факту осуществления деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ). В итоге ему вынесено предупреждение, говорится в распространенном пресс-релизе.
Одновременно с этим, прокурор Биробиджана внес главврачу учреждения представление об устранении нарушений закона и потребовал принять меры к надлежащей организации оказания скорой помощи населению.