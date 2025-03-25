Роспотребнадзор: за неделю выявляется более 1 млн случаев заболеваний ОРВИ

Роспотребнадзор сообщил, что в конце марта заболеваемость ОРВИ и гриппом незначительно снизилась (на 10,8%), но число заболевших «находится на высоком уровне и составляет более 1 миллиона случаев за неделю», передает «РИА Новости». Число госпитализаций, согласно публикации, снизилось на 8,6%.

Неделю назад, 18 марта, Роспотребнадзор сообщал, что в России третью неделю подряд заболеваемость ОРВИ и гриппом держится на высоком уровне. Тогда отмечалось, что в неделю регистрируется более 1,1 млн случаев заболеваний.

В сообщении говорилось, что в нынешней ситуации самый распространенный вирус среди респираторных — грипп. Речь шла про грипп B и A(H1N1). Среди вирусов негриппозной этиологии — риновирусы и РС-вирусы.