Синие спирали над Европой объяснили выводом на орбиту спутника NROL-69

Жители Калининграда, Ростова, Краснодара и городов в Польше, Венгрии, Германии, Франции и Великобритании засняли в небе спиралевидное свечение синего цвета. Про это явление написали многие европейские и российские СМИ.

Британская газета The Sun пишет, что пользователи соцсетей начали публиковать фотографии с «загадочными спиралями» в небе над Великобританией 24 марта около 20:00 по местному времени — в 23:00 по Москве.

Жительница из пригорода Манчестера описала увиденное так: «Это было похоже на водоворот огней, плывущий по небу». По ее словам, свечение длилось около 30 секунд.

С мыса Канаверал во Флориде в 13:48 по местному времени — в 20:48 по Москве — была запущена ракета Falcon 9 компании SpaceX. Через некоторое время она успешно вывела на орбиту американский разведывательный спутник NROL-69.

Издания, описывая спирали в небе над Европой, связывали их с запуском Falcon 9. В публикациях отмечалось, что так выглядит сброс топлива ракетой (сход с орбиты ступени Falcon 9). Про такие же спирали в небе писала The Guardian в 2022 году, и также связывала их с запуском ракеты SpaceX. Тогда свечение было замечено над Новой Зеландией.