Артем Жога пообещал передать Музею боевой славы Урала личные вещи

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога посетил Музей боевой славы Урала в Екатеринбурге, расположенный в Доме офицеров Центрального военного округа, сообщили в пресс-службе полпредства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полпред УрФО Артем Жога посетил Музей боевой славы Урала

Фото: полпредство УрФО Полпред УрФО Артем Жога посетил Музей боевой славы Урала

Фото: полпредство УрФО

Особое внимание полпред уделил новой выставке, посвященной специальной военной операции (СВО) и представленной в хронологическом порядке с 2014 года. В экспозиции представлены трофеи, захваченные военнослужащими группировки войск «Центр», экипировка и вооружение российских и украинских военнослужащих, стенды героев Донбасса, личные вещи бойцов, фотографии, детские письма и другие экспонаты.

«Важно, что в музее представлена информация про боевые подвиги разных поколений уральцев», - отметил Артем Жога. Полпред президента России в УрФО пообещал передать музею экспонаты, связанные с батальоном «Спарта» и свои личные вещи.

Напомним, с мая 2022 по декабрь 2023 Артем Жога был командиром батальона «Спарта». Он имеет звание полковника, Герой ДНР, награжден орденом Мужества, другими орденами и медалями.

Полина Щуцкая