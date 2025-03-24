В Ярославле пострадавшему от пожара ДК могут найти нового собственника

В Ярославле в поселке Прибрежный 23 марта загорелось здание бывшего дома культуры. Как сообщили в правительстве Ярославской области, объект находится на балансе Министерства обороны России. В последние несколько лет здание не эксплуатировалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожар в ДК в Ярославле

Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области Пожар в ДК в Ярославле

Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области

«Работа с неиспользуемыми зданиями проходит по нескольким направлениям: выявляем такие объекты, при необходимости переводим из федеральной собственности в областную, ищем перспективным зданиям новых собственников, которые смогут содержать их в достойном виде»,— прокомментировал ситуацию министр имущественных отношений Ярославской области Николай Здоров.

По данным ГУ МЧС России по Ярославской области, в здании бывшего ДК огонь полностью уничтожил сцену и зрительный зал, пострадало имущество на площади порядка 500 кв. м. Пожар тушили 26 пожарных и 8 единиц техники.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославской области в ходе инвентаризации имущества выявили 157 неиспользуемых или неэффективно эксплуатируемых федеральных объектов, которые теперь будут вовлекать в хозяйственный оборот.

Антон Голицын