В области выявили новые федеральные объекты для вовлечения в хозоборот

В Ярославской области в ходе инвентаризации имущества выявили 157 неиспользуемых или неэффективно эксплуатируемых федеральных объектов, которые теперь будут вовлекать в хозяйственный оборот. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Напомним, что инвентаризация проводится по поручению губернатора Михаила Евраева.

«Здания, памятники истории и культуры, а также земельные участки должны обрести собственников, которые будут поддерживать их в надлежащем состоянии и использовать для реализации своих проектов»,— прокомментировал господин Евраев.

В регионе уже выявили 100 таких объектов, из них 30 продадут с торгов, 70 — передадут региону. Также по инициативе губернатора в регионе провели инвентаризацию земель и оцифровали 100% территорий сельскохозяйственного назначения.

«Доступ к актуальным данным способствует привлечению инвестиций в аграрный сектор и улучшению условий для ведения бизнеса, что приводит к устойчивому развитию сельских территорий»,— рассказал и. о. министра АПК и потребительского рынка области Евгений Тихонов.

Ранее губернатор поручил обследовать территории у водных объектов для дальнейшего создания рекреационных зон, где можно будет построить глэмпинги, кемпинги и гостиницы. Правительством области для строительства жилья также внедряется механизм комплексного развития территорий.

Алла Чижова