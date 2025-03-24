Глава РФПИ: «Третьей мировой войны удалось избежать»

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что одним из итогов переговоров РФ и США по украинской проблематике стало то, что миру удалось избежать большой войны. Он выразил надежду, что вскоре Вашингтон и Москва согласуют новые инициативы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Дмитриев

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Кирилл Дмитриев

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Третьей мировой войны удалось избежать. Прекращение огня в сфере энергетической инфраструктуры достигнуто. Другие инициативы будут согласованы в ближайшее время!» — написал господин Дмитриев в соцсети X, комментируя заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса.

В заявлении господина Вэнса утверждается, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф выполняет невероятную работу. «Совершенно верно! — указал Кирилл Дмитриев.— Под руководством президента (РФ Владимира.— "Ъ") Путина и президента (США Дональда.— "Ъ") Трампа мир становится безопаснее».

Переговоры РФ и США в Эр-Рияде стартовали сегодня, 24 марта, утром. Они продолжаются уже около десяти часов. Российскую делегацию возглавляют председатель комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. По данным Reuters, американскую сторону представляют бывший старший директор Совета национальной безопасности США по делам Европы и России Эндрю Пик и высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США Майкл Антон.

Мировые СМИ об ожиданиях от переговоров по Украине — в материале «Ъ» «"Пропасть… разделяет воюющие стороны"».

Анастасия Домбицкая