«Зенит» отыгрался на БАТЭ

ФК «Зенит» по традиции заполнил товарищеским матчем паузу, связанную с играми сборных. На этот раз сине-бело-голубые принимали на «Газпром Арене» БАТЭ из Беларуси. Субботняя встреча завершилась победой хозяев со счетом 5:0. Два гола — на счету нападающего Александра Соболева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок ФК «Зенит» Александр Соболев, забивший в матче два гола

Фото: РИА Новости Игрок ФК «Зенит» Александр Соболев, забивший в матче два гола

Фото: РИА Новости

БАТЭ в последние годы подрастерял свою славу лучшего клуба белорусского футбола. Хотя выигрывал местный чемпионат с 2006 по 2019-й год. В начале этой эпохи команда из Борисова успешно выступала на международной арене. Даже обыгрывала «Баварию» в Лиге чемпионов. К слову, в групповом турнире сезона 2008/09 БАТЭ играл в одном квартете с «Зенитом», который после долгого перерыва завоевал в 2007-м титул чемпиона России — под руководством голландского тренера Дика Адвоката.

Успехи клуба из Борисова в Европе были связаны с работой наставника Виктора Гончаренко, который, покинув БАТЭ, часто получал предложения из России. Сейчас он возглавляет «Пари НН». А белорусы последние годы не радуют своих поклонников. Спад начался после того, как ушел из жизни основатель и руководитель БАТЭ Анатолий Капский. Это случилось осенью 2018-го. Его пост занял сын Андрей. В двух последних сезонах желто-синие не попали даже в тройку чемпионата Беларуси. Восьмое место, которое они заняли в прошлом году, — худшее в истории клуба.

«Зенит», если сравнить с клубом из Борисова, успешен на протяжении последних сезонов: шесть побед подряд. Но в этом выступает с перепадами. Сейчас занимает в таблице чемпионата России третье место, имея столько же очков, сколько «Спартак». Лидирует «Краснодар», опережающий преследователей на три очка. Как раз «Спартаку» петербуржцы уступили в последнем туре РПЛ 1:2, вызвав большое разочарование в рядах своих болельщиков. Многие и вовсе были в состоянии бешенства. Ладно бы проиграли по счету — тут было поражение именно по игре и в плане боеспособности.

После этого матча четверых игроков «Зенита» — вратаря Евгения Латышонка, защитника Юрия Горшкова, полузащитников Максима Глушенкова и Андрея Мостового — вызвали в сборную России для подготовки к товарищеским встречам с Гренадой и Замбией. При этом Валерий Карпин, главный тренер национальной команды, не пригласил на мартовский сбор бразильского защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, который фигурировал в расширенном списке игроков. В итоге Сантос сегодня вывел сине-бело-голубых в роли капитана на матч с БАТЭ.

Встреча сложилась для петербуржцев совсем не так, как недавняя со «Спартаком». Уже в первом тайме «Зенит» забил в ворота соперников три гола. Сначала отличился Ильзат Ахметов, которого вывел на ворота точной передачей Александр Соболев. Затем напомнил о себе Вендел, пропустивший игру с москвичами из-за красной карточки, полученной в матче чемпионата с «Факелом». Бразилец тогда показал неприличный жест трибунам. В игре против БАТЭ Вендел показал, как надо забивать голы, использовав передачу того же Ахметова. Третьим по счету у зенитовцев отличился защитник Нино, эффектным ударом пославший мяч от угла штрафной в дальний угол ворот белорусской команды.

Главным событием второго тайма стали многочисленные замены, которые сделал тренер «Зенита» Сергей Семак, и голы Александра Соболева. Он забил их два в течение шести минут. В связи с этим партнеры форварда по команде и сам он посмеивались. Возможно, это было связано с тем, что Соболев забивает за петербуржцев только в товарищеских матчах и дуэлях Кубка России. В 15 играх чемпионата России на его счету ноль голов и ноль результативных передач.

За игрой наблюдали с трибун «Газпром Арены» почти 24 тыс. зрителей. Большую их часть составляли завсегдатаи «Виража», которые пришли на игру, потому что для ее посещения не требовался Fan ID. Свое отношение к этому документу («паспорту болельщика») они выразили традиционной кричалкой: «Фан-айди — убийца футбола!»

Остается добавить, что «Зенит» и БАТЭ провели на игре акцию в поддержку людей с синдромом Дауна. Совместная инициатива российского и белорусского клубов, получившая название «На поле все равны», была приурочена к Международному дню человека с такой особенностью, который отмечают 21 марта. Капитаны обеих команд вывели своих игроков на матч в повязках, выполненных в стилистике мероприятия, а дети с синдромом вышли в сопровождении судей. Специальными участниками стали защитник «Зенита» Нино и его сын Антонио: он тоже среди тех, кому посвящена акция.

Кирилл Легков