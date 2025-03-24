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В Новокубанском районе водитель погиб в лобовом столкновении автомобилей

На трассе в Новокубанском районе произошло ДТП, в котором погиб водитель легкового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Авария произошла около 15:20 на трассе Армавир — Отрадная. Водитель КамАЗа не предоставил преимущество машине марки Hyundai Accent, которая двигалась по главной дороге. Из-за этого автомобили столкнулись.

Согласно данным ведомства, водитель иномарки скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи. По факту случившегося проводится проверка.

Алина Зорина

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