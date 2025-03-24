Более 14 кг лимонов пытались привезти в Петербург из Таджикистана в багаже

Следующие из Таджикистана пассажиры пытались провезти в Россию 14,39 кг лимонов. Их с цитрусовыми остановили в аэропорту Пулково, сообщили в пресс-службе Северо-Западного управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сотрудники ведомства установили, что пассажиры доставляли фрукты из Таджикистана в багаже. В связи с тем, что на ввоз подкарантинной продукции в ручной клади и багаже на рейсах из этой страны действуют ограничения, лимоны изъяли, их уничтожат.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что арахис из Бразилии весом 25 тонн не пустили в Петербург из-за мухи-горбатки.

Татьяна Титаева