Над Черным морем сбили украинский беспилотник

Над акваторией Черного моря уничтожили один БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Беспилотник уничтожили дежурные средства ПВО. Попытка атаки была предпринята в 18:15.

Ранее «Ъ-Кубань» писал о том, что в ночь на 24 марта в Краснодарском крае была совершена атака БПЛА на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Российские средства противовоздушной обороны перехватили украинский беспилотник на расстоянии 7 км от объекта. Его фрагменты упали в районе железнодорожной станции Кавказская. Они повредили здание и контактную сеть учреждения.

Алина Зорина