В Черноземье 25 марта будет облачно и дождливо, от +1°С до +9°С

Во вторник, 25 марта, во всех регионах Черноземья прогнозируется облачность и дожди. Температура будет варьироваться от +1°С до +9°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде в течение суток прогнозируется облачность и дождь. Ночью температура составит до +5°C. Днем — до +9°C.

В Воронеже ночью будет облачно, до +4°C. Днем прогнозируется облачность и небольшой дождь, до +8°C.

В Курске в течение суток синоптики обещают облачность и дождь. Ночью температура составит до +4°C. Днем ожидается до +7°C.

В Липецке ночью прогнозируется облачность, без осадков, до +2°C. Днем будет облачно, и пойдет дождь, до +7°C.

В Орле в течение суток ожидается облачность и дождь. Ночью температура опустится до +2°C. Днем — поднимется до +6°C.

В Тамбове ночью будет облачно с прояснениями, до +1°C. Днем ожидается облачность и небольшой дождь, до +8°C.

Егор Якимов