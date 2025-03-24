Домклик назвал стоимость аренды квартир рядом с главными достопримечательностями Воронежа в период школьных каникул

Для тех, кто планирует семьей посетить Воронеж в дни школьных каникул, специалисты Центрально-Черноземного Сбера изучили стоимость аренды квартир рядом с городскими достопримечательностями.

Фото: пресс-служба Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк

В центре города, где расположены главная площадь, театр оперы и балета и центральный рынок, есть возможность поселиться как в исторической «сталинке», так и в современном доме. Диапазон цен на суточную аренду в этом районе от 2,5 до 5 тыс. руб.

Тем, кто хочет совместить культурную программу с шопингом, будет удобным проживание в районе перекрестка улиц Плехановской и Кольцовской, неподалеку от краеведческого музея и торгового центра. В этом радиусе можно найти предложение в стандартных «хрущевках», «брежневках» и в современных апартаментах в домах с консьержем. Нижний предел цен — 2,2 тыс., верхний — 12,6 тыс. руб. за ночь.

Одна из архитектурных легенд Воронежа – здание ЮВЖД на проспекте Революции. Рядом расположился художественный музей имени Крамского, уютный парк «Орлёнок» и Благовещенский кафедральный собор — один из крупнейших в России. Проживание в этом районе будет удобно и с транспортной точки зрения: рядом расположен главный железнодорожный вокзал Воронежа. Здесь можно снять не только квартиру, двухуровневые апартаменты, но и студию. Диапазон цен — от 2,65 до 8 тыс. руб.

Любители прогулок под шум воды и крики чаек могут поселиться на набережной Воронежского водохранилища. В пешей доступности – обновленный променад Адмиралтейской набережной, корабль-музей «Гото Предестинация» и смотровые площадки. На этом берегу за аренду жилья путешественникам нужно будет заплатить от 1,7 тыс. до 5 тыс. руб.

Красивый вид на историческую часть города открывается с Левого берега. Жилье в районе парка «Дельфин» и Чернавской дамбы можно снять от 2,1 тыс. руб. за однокомнатную квартиру до 16,8 тыс. за семейный дом-барнхаус в эко-классическом стиле с панорамным остеклением.

Помощником в краткосрочной аренде жилья может стать сервис «Домклик24», как гарантия безопасности расчётов между арендатором и арендодателем. Собственники квартир и управляющие жилой недвижимостью могут размещать на нём свои объекты и управлять бронированием. А гостям сервис помогает быстро подбирать удобное жильё для посуточной аренды. Примечательно, что за аренду жилья на «Домклик24» начисляется кешбэк бонусами СберСпасибо, можно списать до 99% накопленных бонусов.