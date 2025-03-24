Двое детей потушили Вечный огонь на мемориале «Роща Пятисот» в Кингисеппе

Уголовное дело возбуждено, после того как на мемориале «Роща Пятисот» в Кингисеппе потушили Вечный огонь. В причастности к преступлению заподозрили двух несовершеннолетних, сообщили в СУ СКР по Ленинградской области.

В инциденте усмотрели реабилитацию нацизма (п. «б» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ) и халатность (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Все произошло накануне, 23 марта. Сотрудники ведомства установят обстоятельства и причины, при которых был потушен Вечный огонь.

«Также в рамках следствия действиям лиц, в чьи обязанности входит профилактика, предупреждение и пресечение противоправных действий, будет дана правовая оценка по вопросу наличия в их действиях квалифицирующих признаков халатности»,— говорится в сообщении регионального управления СКР.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что против жителя Ленобласти, прикурившего от Вечного огня в городе Кириши, возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма.

Татьяна Титаева