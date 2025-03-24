В Липецке с 1 мая вырастет стоимость платной парковки

С 1 мая в Липецке вырастет стоимость пользования платной парковкой с 34 до 36 руб. за один час стоянки. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте мэрии. Также отдельно вводится стоимость парковки для транспорта, масса которого превышает 3,5 тыс. кг — она составит 54 руб. за час.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Кроме того, меняется стоимость резидентного разрешения для жителей домов, прилегающих к зоне паркинга: для транспорта до 3,5 тыс. кг она составит 1597 руб., а для техники массой более 3,5 тыс. кг — 2395 руб. за годовой абонемент.

Платные парковки в Липецке ввели в мае 2024 года. На тот момент в городе было создано 832 парковочных места. Отмечалось, что плата за пользование ими будет взиматься только в будние дни с 8:00 до 20:00. В течение 15 минут и в выходные дни стоянка бесплатна. Планировалось, что штраф за неоплату составит 500 руб., однако к запуску проекта санкция выросла до «500–1 тыс. руб.». При повторном нарушении она составит 1–2,5 тыс. руб.

В ноябре прошлого года штрафы за неоплату пользования платными парковками распространили на юрлиц. До этого они распространялись только на граждан.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов