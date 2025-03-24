Житель Екатеринбурга осужден на 7,5 лет за убийство 93-летней матери

В Екатеринбурге вынесен приговор местному жителю, признанному виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) своей 93-летней матери, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным следствия, в ночь на 30 ноября 2024 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с матерью в квартире дома на улице Походной и задушил ее. Конфликт произошел из-за того, что мужчина мешал матери спать.

По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, сестра подозреваемого обнаружила тело погибшей и нетрезвого брата в квартире утром 30 ноября, после чего вызвала полицию и скорую помощь.

«Проведен осмотр места происшествия и проведены необходимые экспертизы. В том числе, судебная стационарная психиатрическая экспертиза в отношении фигуранта, согласно которой мужчина вменяем, поскольку отдавал себе отчет в совершаемых действиях»,— старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Обвиняемый признал свою вину.

Полина Щуцкая