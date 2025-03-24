«РТК-ЦОД» автоматизирует заказ профессиональных сервисов в «Публичном облаке»

В личном кабинете системы управления «Публичного облака 2.0» от «РТК-ЦОД» (дочерняя компания «Ростелекома») появилась новая функциональность –– автоматизированный заказ профессиональных сервисов. Клиенты теперь могут заказывать необходимые услуги через личный кабинет самостоятельно, без помощи менеджера.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО «Ростелеком» Фото: ПАО «Ростелеком»

Пользователям доступны услуги по установке и администрированию операционных систем (ОС), систем управления базами данных (СУБД) и приложений. После оформления запрос автоматически маршрутизируется на профильную команду эксплуатации. Это сокращает время от заказа до предоставления услуги и упрощает путь клиента.

Александр Обухов, директор по продуктам «РТК-ЦОД», владелец продукта «Публичное облако»:

«Автоматизация профессиональных сервисов значительно упрощает процесс перехода бизнеса в облачную среду и снижает нагрузку на ИТ-отделы компаний. Услуги в «Публичном облаке 2.0» стали ещё доступнее, а их оформление – комфортным и прозрачным. Мы гарантируем соблюдение условий SLA для всех выполняемых работ».

В рамках предоставляемых услуг специалисты «РТК-ЦОД» настраивают ОС, СУБД и приложения под индивидуальные требования клиентов, проводят обновления, обеспечивают стабильную работу и высокую производительность, внимательно следят за состоянием систем и оперативно реагируют на любые потенциальные сбои.

ых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, а также мобильной связи. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет 13 млн. «Ростелеком» входит в топ-3 мобильных операторов страны с более чем 49 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink, который занимает второе место среди крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству активных подписчиков.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области цифровых государственных сервисов, кибербезопасности, цифровизации регионов, здравоохранения, биометрии, образования, ЖКХ, а также в сфере облачных вычислений и услуг дата-центров и других. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.

ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388 https://www.company.rt.ru/