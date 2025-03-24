«РТК-ЦОД» автоматизирует заказ профессиональных сервисов в «Публичном облаке»
В личном кабинете системы управления «Публичного облака 2.0» от «РТК-ЦОД» (дочерняя компания «Ростелекома») появилась новая функциональность –– автоматизированный заказ профессиональных сервисов. Клиенты теперь могут заказывать необходимые услуги через личный кабинет самостоятельно, без помощи менеджера.
Фото: ПАО «Ростелеком»
Пользователям доступны услуги по установке и администрированию операционных систем (ОС), систем управления базами данных (СУБД) и приложений. После оформления запрос автоматически маршрутизируется на профильную команду эксплуатации. Это сокращает время от заказа до предоставления услуги и упрощает путь клиента.
Александр Обухов, директор по продуктам «РТК-ЦОД», владелец продукта «Публичное облако»:
«Автоматизация профессиональных сервисов значительно упрощает процесс перехода бизнеса в облачную среду и снижает нагрузку на ИТ-отделы компаний. Услуги в «Публичном облаке 2.0» стали ещё доступнее, а их оформление – комфортным и прозрачным. Мы гарантируем соблюдение условий SLA для всех выполняемых работ».
В рамках предоставляемых услуг специалисты «РТК-ЦОД» настраивают ОС, СУБД и приложения под индивидуальные требования клиентов, проводят обновления, обеспечивают стабильную работу и высокую производительность, внимательно следят за состоянием систем и оперативно реагируют на любые потенциальные сбои.
ых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.
Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, а также мобильной связи. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет 13 млн. «Ростелеком» входит в топ-3 мобильных операторов страны с более чем 49 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink, который занимает второе место среди крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству активных подписчиков.
Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области цифровых государственных сервисов, кибербезопасности, цифровизации регионов, здравоохранения, биометрии, образования, ЖКХ, а также в сфере облачных вычислений и услуг дата-центров и других. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.
ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388 https://www.company.rt.ru/
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