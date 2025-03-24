«Главный вопрос — контроль за исполнением соглашений»

Переговоры в Саудовской Аравии проходят творчески, однако прорывов ждать не стоит — таковы оценки российской стороны. В Кремле заявили, что с американскими партнерами обсуждается в том числе и черноморская инициатива — обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Консультации в Эр-Рияде проходят в отеле The Ritz-Carlton в закрытом режиме. Ранее представители США встречались с украинской делегацией, результат оценили как позитивный. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Белый дом сочтет успехом практический любой итог встречи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Судя по той информации, что есть на сегодняшний день, процесс урегулирования решено начать, по сути дела, с самого простого направления, где можно относительно быстро получить реальный результат. Речь идет о так называемой черноморской инициативе, еще ее называли зерновой сделкой. Собственно, почему это самый простой и логичный путь? Потому что основной механизм уже существует, нужно лишь наполнить его новым содержанием. В 2022 году Россия и Украина при посредничестве Турции и ООН договорились об организации коридора безопасности для вывоза украинского зерна, в частности, из порта Одессы на мировые рынки. Цели провозглашались благие — нужно спасать бедные страны, которые оказались на грани голода из-за недостатка продовольствия на указанных выше мировых рынках.

В подробности за неимением времени сильно вдаваться не будем. Но в итоге Москва посчитала, что западные страны не выполнили ее главное требование о фактическом выводе из-под санкций Россельхозбанка. Кроме того, стороны конфликта периодически обвиняли друг друга в обстрелах портовой инфраструктуры. Так что в общем и целом все это относительно быстро закончилось. При этом украинское зерно на экспорт все равно так или иначе поступает. Считается, что иностранные суда проходят через Черное море относительно без проблем. Хотя все это, конечно же, рискованно.

Сейчас, видимо, предполагается вернуться к исходным позициям, прекратить обстреливать портовую и прочую инфраструктуру и обеспечить безопасный проход судов. Плюс к этому в Эр-Рияде обсуждается прекращение враждующими сторонами взаимных ударов по энергетическим объектам друг друга. Как неоднократно говорилось ранее, обсуждается не просто энергетическая инфраструктура, но и вся инфраструктура в целом. И на этот счет есть разногласия. Главный вопрос в том, кто и как будет контролировать выполнения всех этих соглашений. И второй важный момент: какие объекты подпадают под договоренности?

Понятно, что согласиться можно на все что угодно, а потом обвинить противника в нарушении соглашений. Так обычно и происходит в подобных случаях.

Исходя из той политической обстановки, которая есть на сегодняшний день, главный посредник — США — вполне может именно общее согласие объявить прорывом. И дальше рабочие группы будут бесконечно согласовывать детали. По сути дела, это уже происходит. Впрочем, не будем раньше времени впадать в пессимизм. Дело действительно сложное — согласовать позиции сторон, которые абсолютно не совпадают. Желательно дать результат в самое ближайшее время. Называется 20 апреля — православная и католическая Пасха, которые в этом году совпадают.

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Дмитрий Дризе