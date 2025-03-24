«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

На какие тренды на глобальном и российском рынках стоит обратить внимание инвесторам? В частности, какие тенденции можно отметить на рынке субординированных облигаций ВТБ? Эти вопросы экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов обсудил с генеральным директором аналитического агентства «Бизнесдром», председателем комитета «Опоры России» по финансовым рынкам Павлом Самиевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

— Появился новый термин — «рублификакция выпусков облигаций». Что это такое? На каких условиях она проходит?

— ВТБ планирует в первом полугодии 2025-го провести рублификацию нескольких валютных выпусков субординированных облигаций, речь идет о восьми выпусках. По ним, правда, могут быть разные ситуации, возможно, не все из них трансформируются, но имеется в виду — перевести номинированные в валютах суборды в рублевые. То есть они будут номинированы в рублях, и купонная ставка также будет рассчитываться в рублях. Здесь вопрос в том, что держатели субордов должны проголосовать за такое решение, тогда эта трансформация произойдет, и вместо валютных будут рублевые.

— На какую доходность могут рассчитывать инвесторы при такой трансформации облигаций с учетом возможных валютных рисков?

— Ставка по купону плавающая — это ключевая ставка плюс 5%, и это, конечно, очень высокая доходность. Надо сказать, что на рынке нет ни одной субординированной облигации, тем более с рейтингом такого уровня (у банка ВТБ AAA), и с такой рублевой доходностью. При текущей ставке в 21%, доходность составит 26%. Поэтому с учетом рейтинга AAA и с такими параметрами достаточно низкого риска, получается уникальная доходность для такой бумаги.

— Тогда возникает другой вопрос. Сейчас все больше разговоров по поводу того, что ЦБ может начать процесс снижения ставки. Как в этом случае на общем фоне будут выглядеть облигации, как вы оцениваете эти движения?

— За счет очень большой премии — 5% над значением ключевой ставки — даже при снижении ключевой ставки купон будет формировать повышенную доходность, то есть эта премия сверх ключевой ставки — это достаточно высокий уровень. Я думаю, что даже при снижении ключевой ставки относительно рынка такие облигации будут демонстрировать очень хороший уровень доходности. Получается, что и при сохранении жесткой денежно-кредитной политики и текущей ставки, и при снижении ставки доходность по этим облигациям с учетом опять же риска и высокого рейтинга будет для рынка очень высокой. И она точно будет выше, чем по другим аналогичным инструментам.