Инвестор отеля в Александровске построит здесь еще и загородный клуб

Инвестор по строительству гостиницы в Александровске – добрянское ООО «Омега» реализует еще один туристический проект – загородного клуба «Озеро Jarvi». Сегодня региональный совет по предпринимательству под руководством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина присвоил инициативе статус «приоритетного инвестиционного проекта», сообщает пресс-служба правительства. Объект предполагается построить на берегу Александровского пруда. Инвестор получит участки площадью свыше 4 га на льготных условиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: правительство Пермского края Фото: правительство Пермского края

Глэмпинг объединит не менее 30 комфортных домов, рассчитанных на проживание разного количества человек. В комплекс войдут: кафе-столовая, кемпинг, паркинг, пляжная зона, спортплощадка, склон для тюбинга и сноуборда, лыжероллерная трасса, детская площадка, искусственный пруд. Инвестиции в проект составят 358 млн руб. Возвести новый объект инвестор планирует в течение 3 лет. В качестве социального обязательства инвестор направит не менее 1 млн рублей в 2025-2026 годах на финансирование проектов развития Александровского округа.

Это уже второй инвестпроект компании «Омега», получивший статус «приоритетный». В декабре 2024 года компания получила региональную поддержку на строительство еще одного объекта гостиничного сервиса в Александровске: к концу 2027 года в городе появится комфортная гостиница на 88 мест.

ООО «Омега» было зарегистрировано в июле 2024 года в Добрянке. Согласно базе Rusprofile, общество ведет деятельность гостиниц, прочих мест для временного проживания и общественного питания. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредителями в равных долях являются местные предприниматели Алексей Котельников и Михаил Бураков. Господин Бураков выступает гендиректором компании. Бизнесмены являются совладельцами ООО «Альфа», занимающегося деятельностью туристических агентств. Господин Котельников также владеет рядом компаний в сфере строительства.