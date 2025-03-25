В Татарстане выделят 1,46 млрд руб. на капитальный ремонт четырех автомобильных дорог общего пользования в разных районах республики. Соответствующие тендеры опубликованы на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане на ремонт четырех региональных дорог выделят 1,46 млрд рублей

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Татарстане на ремонт четырех региональных дорог выделят 1,46 млрд рублей

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Самый дорогостоящий проект — капитальный ремонт автодороги Базарные Матаки — Чувашское Шапкино в Алькеевском районе стоимостью 542,5 млн руб. Планируется отремонтировать участок протяженностью 6 км до сентября 2027 года.

На капитальный ремонт объездной дороги Азнакаево выделят 385,1 млн руб. для восстановления 4,5 км дорожного полотна к октябрю 2026 года. Еще 306,1 млн руб. направят на ремонт почти 3 км автодороги Азеево — Черемшан — Шентала в Новошешминском районе. Завершить работы планируется также к октябрю 2026 года.

230,6 млн руб. выделят на ремонт 4,15 км дороги Лениногорск — Ивановка — Михайловка в Лениногорском районе со сроком исполнения до октября 2026 года.

Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс». Все работы будут финансироваться из федерального и республиканского бюджетов.

Ранее сообщалось, что на ремонт дорог в Кукморском, Актанышском, Сармановском, Черемшанском и Верхнеуслонском районах выделят 1,7 млрд руб.

Анар Зейналов