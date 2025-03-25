В Татарстане на ремонт четырех региональных дорог выделят 1,46 млрд рублей
В Татарстане выделят 1,46 млрд руб. на капитальный ремонт четырех автомобильных дорог общего пользования в разных районах республики. Соответствующие тендеры опубликованы на портале госзакупок.
В Татарстане на ремонт четырех региональных дорог выделят 1,46 млрд рублей
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Самый дорогостоящий проект — капитальный ремонт автодороги Базарные Матаки — Чувашское Шапкино в Алькеевском районе стоимостью 542,5 млн руб. Планируется отремонтировать участок протяженностью 6 км до сентября 2027 года.
На капитальный ремонт объездной дороги Азнакаево выделят 385,1 млн руб. для восстановления 4,5 км дорожного полотна к октябрю 2026 года. Еще 306,1 млн руб. направят на ремонт почти 3 км автодороги Азеево — Черемшан — Шентала в Новошешминском районе. Завершить работы планируется также к октябрю 2026 года.
230,6 млн руб. выделят на ремонт 4,15 км дороги Лениногорск — Ивановка — Михайловка в Лениногорском районе со сроком исполнения до октября 2026 года.
Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс». Все работы будут финансироваться из федерального и республиканского бюджетов.
Ранее сообщалось, что на ремонт дорог в Кукморском, Актанышском, Сармановском, Черемшанском и Верхнеуслонском районах выделят 1,7 млрд руб.