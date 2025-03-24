В Ярославле площадь Труда огородят забором

В Ярославле стартовало благоустройство площади Труда, в связи с этим в ближайшие дни зону производства работ огородят забором. Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

«Ремонт на площади Труда начался. У нас прошли все конкурсные процедуры. На сегодняшний день подрядная организация «Ярдормост» заблаговременно изъявила желание выйти на работы»,— рассказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Подрядная организация начала демонтировать старую плитку. В рамках работ будет заменено покрытие, установлены лавки и урны, обустроено дополнительное освещение, высажены новые растения. Центральным элементом благоустройства станет большой кубический видеоэкран, на котором будут транслировать виды региона. Стоимость работ составит 65 миллионов рублей.

Алла Чижова