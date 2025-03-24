Почти 5 тысяч человек подали заявки на праймериз «Единой России»

Заявки на участие в предварительном внутрипартийном голосовании «Единой России» подали 4,7 тыс. кандидатов, сообщил сегодня, 24 марта, официальный сайт партии со ссылкой на секретаря генсовета Владимира Якушева. Зарегистрированными участниками праймериз, по его словам, стали уже 3,7 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным господина Якушева, больше половины участников праймериз (54%) являются членами партии. При этом из числа действующих депутатов заявки подали только 14%, что, по мнению секретаря генсовета «Единой России», говорит о «перспективах серьезного обновления депутатского корпуса» партии в регионах по итогам предварительного голосования и самих выборов. Кроме того, треть участников праймериз, по его словам, моложе 35 лет.

Владимир Якушев также отметил, что самый высокий конкурс среди претендентов на участие в выборах региональных законодательных собраний наблюдается в Курганской и Рязанской областях (по 2 человека на место), а на выборах в городские думы — в Ульяновской области (3,6 человека на место).

Напомним, регистрация на праймериз «Единой России» открылась 5 марта и продлится до 24 апреля включительно. Само предварительное голосование пройдет с 19 по 25 мая. По его итогам единороссы отберут кандидатов для участия в предстоящих избирательных кампаниях, которые запланированы на единый день голосования 14 сентября.

Божена Иванова