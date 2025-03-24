В Альметьевске за минувшие сутки дорожные службы устранили ямы на площади более 53 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба Альметьевского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Альметьевске за сутки устранили дорожные ямы на площади 53 тыс кв. м

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ В Альметьевске за сутки устранили дорожные ямы на площади 53 тыс кв. м

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

В течение дня и ночи ремонтные бригады работали на нескольких участках дорог, включая улицы Первомайская (Урсала), Тещин язык, а также на трассе от Майдана до Красноармейки и других территориях.

На ночь с 24 на 25 марта запланированы работы по устранению ям на следующих участках:

дорога от улицы Красноармейская до поворота на деревню Нолинка и обратно;

перемычка между улицей Бигаш и Памятником;

улица Бигаш от Радищева до поворота на Майдан и обратно.

Перед укладкой асфальтобетонной смеси участки предварительно фрезеруют и осушают. Это необходимая технология, особенно при частых колебаниях температуры, которая позволяет быстро восстановить безопасность дорожного покрытия.

Артём Дергунов