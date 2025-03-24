«Союзмультфильм» взыскивает с предпринимателей на Ставрополье 500 тысяч рублей

Арбитражный суд Ставропольского края рассматривает четыре иска АО «Киностудия "Союзмультфильм"» к предпринимателям о взыскании в сумме 500 тыс. руб. Сведения об этом опубликованы в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Ответчиками в делах выступают: Феликс Погосян, Армине Давтян и Муинат Кадиева. Киностудия взыскивает с них по 100 тыс. руб. Еще 200 тыс. руб. «Союзмультфильм» взыскивает с Виктории Танцура.

Иски связаны с компенсациями за нарушение исключительных прав на товарный знак.

На данном этапе рассмотрения дела подробности исковых заявлений не разглашаются.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Киностудия "Союзмультфильм"» зарегистрирован в Москве в 2004 году. Основной вид деятельности — производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. Генеральный директор — Борис Машковцев. Выручка компании за 2023 год составил 662,8 млн руб., прибыль — 91,8 млн руб.

Тат Гаспарян