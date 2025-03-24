Полиция после пожара забрала ребенка у жительницы Новороссийска

Полицейские в Новороссийске забрали 1,5-головалого ребенка у местной жительницы после пожара. Сообщение о возгорании в квартире в Южном районе города поступило в полицию вместе с заявлением о неадекватном поведении матери, сообщила пресс-служба УМВД России по Новороссийску.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Хозяйка квартиры 1990 года рождения отказалась от прохождения медосвидетельствования. При личном досмотре оперативниками был обнаружен пакет с порошкообразным веществом. Пакет был изъят и направлен на экспертизу. По данному факту проводится проверка.

В настоящий момент ребенок помещен в медицинское учреждение для прохождения обследования. Сотрудники ПДН принимают меры для защиты прав и здоровья несовершеннолетнего.

Как уточнили в пресс-службе полиции Кубани, ребенок здоров, противоправных действий в отношении мальчика не совершалось. За неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних на 34-летнюю мать составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ.

Алена Воробьева