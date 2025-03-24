В Ростовской области рекордно рано засеяли подсолнечник
Ростовская область стала первым регионом России, начавшим сев подсолнечника. Аграрии уже засеяли более 2,1 тыс. га этой масличной культуры, что стало рекордом для начала сезона, сообщили в аналитическом центре компании RUSEED.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Ранее прогнозировалось, что сев подсолнечника на Дону начнется в апреле. Эта культура относится к среднему сроку посева и требует температуры не ниже 5-6 градусов на глубине заделки семян для оптимальных условий роста.
Согласно прогнозному плану Минсельхоза России, в 2025 году подсолнечник будет засеян на площади 10,85 млн гектаров. Ожидается урожайность 17,5 центнера с га и общий сбор 18,6 млн тонн. Для Ростовской области прогнозируется сбор 2,1 млн тонн при средней урожайности 22,3 центнера с га, что на треть превышает показатели прошлого года (16,74 центнера с га).