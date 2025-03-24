Самарская область вошла в тройку лидеров по объему погрузки химикатов на экспорт по сети РЖД

Самарская область заняла третье место в числе лидеров по объему погрузки химикатов на экспорт за январь и февраль — 86,3 тыс. тонн. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Первое и второе место среди регионов-лидеров заняли Астраханская область (136,8 тыс. тонн) и Тульская область (95,9 тыс. тонн) соответственно.

Всего за два месяца 2025 года по сети РЖД из России на экспорт отправили 887 тыс. тонн химической продукции отечественных предприятий (+29%). Основной объем: сера (рост в 1,8 раза), метанол (+17%), серная кислота (+30%).

Руфия Кутляева