В ХМАО отменили закупку на ремонт 10 км дороги Лангепас — Покачи за 1 млрд руб.

Департамент госзаказа Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югры) отменил закупку, подразумевающую ремонт с 8 по 18 км дороги Лангепас — Покачи. Лот с начальной стоимостью более 1 млрд руб. размещен на сайте Госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Определение поставщика отменено»,— значится в статусе закупки. В качестве основания для отмены в сопроводительных документах значится письмо заказчика.

Лот был размещен 18 февраля, подача заявок завершалась 17 марта, итоги комиссия должна была подвести 20 марта. Закупку отменили 12 марта. Согласно документам закупки, подрядчик в рамках ремонта должен был отсыпать и расширить дорогу, укрепить откосы и обочины, установить остановки автобуса, отремонтировать мост.

Напомним, в течение 2025 года в Югре планируют отремонтировать более 90 км дорог. В том числе запланирован ремонт 17 км региональных автотрасс, включая участки трасс Сургут — Нижневартовск и Лангепас — Покачи.

Анна Капустина