В Балахнинском округе выявили крупнейшую с начала года незаконную вырубку

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело из-за масштабной незаконной вырубки деревьев в Балахнинском межрайонном лесничестве. По данным областного минлесхоза, общий объем нелегально заготовленной древесины составил около 240 кубометров. Это одна из крупнейших незаконных рубок леса с начала года.

Всего с начала года в регионе выявили 12 фактов незаконной рубки лесных насаждений общим объемом 311,28 кубометра. К административной ответственности привлечены два человека.

За весь 20245 года в регионе незаконно вырубили 815 кубометров древесины.

Андрей Репин