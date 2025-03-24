В Саратове осужденный колонии стал фигурантом дела о даче взятки

Следственный отдел по Ленинскому району Саратова завершил расследование уголовного дела о даче взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ) в отношении 32-летнего осужденного исправительной колонии. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, фигурант передал взятку сотруднику колонии в Саратове в размере 50 тыс. руб. за пронос на территорию учреждения и передачу ему предметов для личного использования с целью доступа к интернету. Сотрудник же действовал в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов