В июле начнут дноуглубление на Азово-Донском морском канале

Ремонтные дноуглубительные работы с целью поддержания навигационных параметров Азово-Донского морского канала (АДМК) будут выполнены с июля по декабрь. Об этом сообщает ИА «ПортНьюс» со ссылкой на ФГУП «Росморпорт».

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Объем работ составит 380 тыс. куб. м. В результате проходная осадка судов к концу года будет увеличена, отмечает ИА.

Кроме того, с целью улучшения судоходства в морских портах Азов и Ростов-на-Дону в 2025 году запланированы работы (в объеме 80 тыс. куб. м) в рамках проекта «Экологическое обоснование хозяйственной деятельности по поддержанию глубин на судоходных участках реки Дон от морского порта Азов (3169 км) до 3147 км и от 3142,4 км до поселка Аксай (3121 км) на период 2023-2033 годов».

Эти работы позволят обеспечить на указанном участке Дона навигационную глубину 4 м.

Сергей Иванов