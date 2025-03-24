Липецкий «Спецфундаментстрой» может построить в Липецке МКД за 538 млн рублей

ООО «СЗ "СФС-Реновация"» (входит в ГК «Спецфундаментстрой», основной владелец — семья Сыровых) заявило проект 14-этажного двухподъездного дома в переулке Попова в Липецке в рамках договора комплексного развития территории (КРТ). Планируемая стоимость строительства — 538,1 млн руб. Это следует из опубликованной проектной декларации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из проектной декларации Фото: из проектной декларации

Здание будет выполнено с использованием монолитного железобетонного каркаса, стены сделают из кирпича и керамических блоков. Общая площадь высотки составит 11,6 тыс. кв. м, а жилая — 7,6 тыс. кв. м. В доме предусмотрено 138 квартир. На придомовой территории планируется одна контейнерная площадка.

Сдача дома ожидается в третьем квартале 2026 года, а выдача ключей — 31 декабря 2026-го. Квартиры будут продаваться с использованием эскроу-счетов.

В 2022 году ООО «СЗ “СФС”» (головное юрлицо ГК) стало единственным участников первых в Липецке торгов на КРТ квартала, ограниченного улицами Нестерова, Гагарина, Качалова и переулком Попова. Согласно их условиям, компания должна была снести 22 двухэтажных дома, из которых только пять аварийные, и 13 других объектов, чтобы на их месте построить 52 тыс. кв. м жилья и 20 тыс. кв. м других помещений, а также детсад на 150 мест.

По данным Rusprofile, ООО «СЗ "СФС-Реновация"» зарегистрировано в Липецке в 2024 году для деятельности заказчика-застройщика. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор и владелец доли в 51% — Евгений Сыров. Еще 49% контролируется через ООО «Спецфундаментстрой-Инвест», где доли по 25% принадлежат Евгению и Валентине Сыровым, а также Марии Пушилиной и Ульяне Ульяшиной. Выручка «Спецфундаментстрой-Инвест» в 2023 году составила 145 млн руб., чистая прибыль — 2,7 млн руб. По собственным данным, «Спецфундаментстрой» был создан в 1978 году как трест, а в 1992 году реорганизован в ОАО. Затем компания еще несколько раз меняла форму юрлица. Застройщик «впервые в Липецке» в 1996 году освоил монолитное домостроение, а в 2011 году — технологию каркасно-монолитной системы «Аркос». Помимо родного региона, компания также возводила дома в Мытищах и Туапсе. В ней действуют железобетонный цех и цех деревообработки. Застройщик возвел 17 зданий и реализует в Липецке два проекта. По данным Единой информационной системы жилищного строительства «Дом.РФ», ГК «Спецфундаментстрой» возвела 15 домов (один из которых в Туапсе) на 108,04 тыс. кв. м. Еще три дома на 20,19 тыс. кв. м строятся.

Подробнее о первых торгах по КРТ в Липецке читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов