Траст не оправдал доверия

Клиент публично обвинил швейцарский банк в потере контроля над семейным трастом из-за любовной интриги. Как пишет Bloomberg, крупные финансовые организации столкнулись с целой серией подобных разбирательств. Книготорговец из Нью-Йорка подал в суд на UBS, его сотрудника и свою супругу. Он уверен, что управляющий семейным трастом вступил в любовные отношения с его женой и помог ей украсть из фонда сотни тысяч долларов. Подробности — у Станислава Крючкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Denis Balibouse / File Photo / Reuters Фото: Denis Balibouse / File Photo / Reuters

Семья Ричарда Каллмана поколениями владела книжным бизнесом в Нью-Йорке. В 2002 году его родители вложили десятки тысяч долларов в фонд на образование своих внуков. А в 2025-м Каллман обвинил управляющего трастом из швейцарского банка UBS в романе с женой и потере контроля над средствами, пишет Bloomberg. Якобы тот помог украсть деньги из семейного фонда. UBS и финансовый консультант отрицают обвинения. Они добиваются перевода дела в арбитражную комиссию.

Весь контроль над законностью распоряжений управляющих сосредоточен на собственных структурах банка, говорит партнер IPN Partners Инна Перелехова: «У нас был кейс, когда создавался траст под руководством банка UBS, их отдела wealth planning. Трасти выступали UBS Trustee, управляющие активами были UBS Asset Management, и все инструкции своему же трасти ты давал через менеджера. В случае если менялся менеджер или он был вне доступа, клиент временно лишался возможности распоряжаться своим имуществом. Поэтому шансы использовать ситуацию в чьих-либо личных интересах высоки».

Каллман сам подписал 26-страничный документ. Его принес управляющий средствами, с которым они знакомы 15 лет и вместе посещали гольф-клуб. Внутри — согласие на авторизацию трансакций только одним попечителем — супругой. Каллман утверждает, что потерял $275 тыс. И обманутого мужа после мыслей о самоубийстве отстранили от бизнеса. Теперь он требует $10 млн в качестве компенсации. Если банк своей репутацией дорожит, он ее выплатит, но вряд ли изменится сам внутренний распорядок, который позволил такому случиться, продолжает Инна Перелехова: «Глобально кейс прецедентный. Другое дело, что размер компенсации от управления активами в подобных созданных структурах достаточно высокий. И отказаться банкам от данного бизнеса, который сам по себе не является нарушением, будет достаточно сложно».

Судя по публичной информации, сговор был, и в нем могло участвовать гораздо большее число лиц, предполагают собеседники “Ъ FM”, ведь без адвоката или юриста большинство сделок провести нельзя. Управляющий партнер бюро «Духина и партнеры» Екатерина Духина говорит, что в практике с российскими клиентами со вторыми паспортами в европейских странах были и более примечательные кейсы: «Случаи затрагивали применение санкционного законодательства. В одном управляющий трастом потратил практически четверть на любовницу, в другом случае была переписана недвижимость. С точки зрения российского права, когда имущество на Западе передано в траст, суды уже не полномочны рассматривать раздел этого имущества. Жена изначально дала согласие, дом на юге Франции попадает в управление траста, и если он безотзывный, это больше не имущество семьи. Стороны уже условились, что они с ним сделали, и по каким правилам игры это имущество смогут получить члены семьи после, например, смерти того, кто учредил траст».

Как пишет Bloomberg, подобные инциденты были и в Morgan Stanley, и в JP Morgan. Однако, например, в вопросах адвокатской или врачебной тайны речь идет о спецсубъектах. Но нигде не встречается закон, который после таких деликатных историй лишал бы статуса управляющего трастом, напоминают юристы. Тем временем супруга Каллмана подала на него гражданский иск о домашнем насилии.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Александра Абанькова