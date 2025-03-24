В Красногорняцком в ДТП пострадал 4-летний пассажир и 75-летний водитель

В Ростовской области произошла авария пострадавшими в которой оказались местный пенсионер и 4-летний ребенок. ДТП случилось 24 марта в поселке Красногорняцком, сообщили в управлении Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, около 9 утра на улице Седова 75-летний водитель BMW X3 потерял сознание за рулем. Автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Vesta, под управлением 36-летнего водителя.

В результате аварии пострадали 75-летний мужчина, находившийся за рулем BMW, и 4-летний пассажир Lada Vesta. Сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства происшествия.

Николай Аксенов