Замглавы администрации округа в Ярославской области уйдет на СВО

Заместитель главы администрации Первомайского округа Ярославской области Владимир Паршин подписал контракт с Минобороны для участия в СВО. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Господин Паршин курирует в округе сферы ЖКХ, строительства и развития инфраструктуры. Ранее он окончил Академию Федеральной службы охраны и служил в силовых структурах. Имеет боевой опыт. Сейчас он поступит на командную должность в 6-й инженерно-саперный полк 1-й гвардейской танковой армии Московского военного округа.

Администрация округа на время службы сохранит за Владимиром Паршиным должность.

Ранее на СВО добровольцем ушел самый молодой депутат ярославской облдумы Иван Демидов.

Алла Чижова