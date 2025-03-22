Станцию метро «Горьковская» закрыли для пассажиров из-за ремонта эскалатора

В субботу, 22 марта, вестибюль станции метро «Горьковская» в Петербурге закрыт для пассажиров на вход и выход. Поезда проезжают станцию без остановки, сообщает корреспондент «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

Напомним, что на период с 26 февраля по 24 апреля на «Горьковской» ведутся работы по капитальному ремонту эскалатора. Из-за этого по рабочим дням с 08:10 до 09:50 вход на станцию закрывают, а с 17:00 до 19:00 ограничивают.

«Ъ-СПб» писал, что в последний раз станцию метро «Горьковская» полностью закрывали из-за ремонта на все выходные 18-19 января.

Андрей Цедрик