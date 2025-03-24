Трамп и Стармер обсудили новое экономическое соглашение между Британией и США

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудили прогресс по подготовке нового экономического соглашения между Вашингтоном и Лондоном. Об этом на брифинге сегодня, 24 марта, сообщил официальный представитель главы британского правительства. Телефонный разговор состоялся 23 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кир Стармер и Дональд Трамп

Фото: Carl Court / Reuters, File Photo / Reuters Кир Стармер и Дональд Трамп

Фото: Carl Court / Reuters, File Photo / Reuters

«Великобритания работает с США над соглашением об экономическом процветании, опираясь на общую приверженность экономической безопасности»,— цитирует официального представителя газета The Guardian.

Комментируя переговоры о соглашении, представитель премьера при этом подчеркнул, что Великобритания «будет заключать сделки только в национальных интересах, что отражает стремление правительства обеспечить экономическую стабильность для британцев».

28 февраля, после встречи с Дональдом Трампом в Белом доме, Кир Стармер объявил, что Великобритания и США готовятся заключить новое экономическое соглашение, в котором будут оговорены условия сотрудничества в сфере передовых технологий, в том числе в области искусственного интеллекта. В начале марта британский премьер сообщил, что Британия и США приступили к переговорам по новому торговому соглашению.

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Анастасия Домбицкая