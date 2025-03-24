Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о перезапуске эксклюзивной линейки бренда и необычном формате распространения часов с помощью лотереи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: MB&F Фото: MB&F

Максимилиан Бюссер под своим брендом MB&F представляет M.A.D.Editions — M.A.D.2. Эксперты задаются вопросом: «Он решил перезапустить придуманный им когда-то проект Opus в доступном сегменте?» Напомню, как начинался проект M.A.D.Editions. В 2021 году (в разгар пандемии) Бюссер решил выпустить уникальную серию из 500 экземпляров по доступной цене. Их вообще не рекламировали, а распространили среди «друзей» — тех, кто поддерживал бренд с самого начала. Именно им разослали письма с анонсом, но фотографии и информация о появлении часов MB&F по доступной цене просочилась в сеть. Можете представить, как это завирусилось.

Через несколько недель после рассылки Бюссер объяснил инициативу в коротком видео: «Это не бренд. Это единоразовое предложение. Но мы вас услышали. Дайте нам немного времени, у нас будет что-то для вас». В 2022 году был объявлен первый из M.A.D.1 для широкой публики: MB&F запустил розыгрыш, лотерею. Регистрируешься и ждешь дня Х, когда выберут счастливчиков. По такому же принципу были проданы и следующие серии первого поколения. M.A.D. 2 подписан селебрити часового мира Эриком Жиру, он ходил с Бюссером в одни и те же клубы в Лозанне в 1990-е. Об этом нам должен напоминать внешний вид стальных часов с индикатором часа и минут, напоминающим вертушки. Теперь сядьте, если стоите: цена новинки — 2,9 тыс. швейцарских франков. Попытать удачу можно, зарегистрировавшись на специальном сайте. Розыгрыш состоится 1 апреля.

Анна Минакова