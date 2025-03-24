Детей мигрантов смогут проверить на знание русского в 96 свердловских школах

В Свердловской области утвердили перечень из 96 образовательных организаций, где дети мигрантов смогут сдать тест на знание русского языка при зачислении в школу. По словам и.о. начальника отдела реализации государственной политики в сфере общего образования регионального министерства образования и молодежной политики Марии Архиповой, 10 из 96 организаций находятся на территории Екатеринбурга, остальные распределены по одному на каждое муниципальное образование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Какие именно школы вошли в перечень пока не озвучивается. В ближайшее время ожидается официальный приказ, после которого список будет опубликован на сайте министерства.

Также Мария Архипова сообщила, что в предстоящем учебном году в свердловские школы пойдут около 55 тыс. первоклассников. Их будут готовы принять 978 школ. Планируется, что в первые классы в Екатеринбурге в этом году пойдут около 21 тыс. учеников.